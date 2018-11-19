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Тимошенко вимагає від ВР негайно розглянути постанову щодо ціни на газ

Новини » Політика    19.11.2018 - 13:02
Тимошенко вимагає від ВР негайно розглянути постанову щодо ціни на газ
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Постанова скасовує підвищення ціни на газ на 23,5%

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вимагає від Верховної ради негайно розглянути проект постанови, який віддає український газ громадянам за адекватною ціною, скасовує підвищення ціни на газ на 23,5%, і який вже підписали 6 голів фракцій парламенту (№9265). Про це лідер "Батьківщини" заявила під час Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Вона пояснила, що причина підвищення ціни на газ не в МВФ. Саме в той час, коли тарифи дорожчають, "президент переписує на своє корупційне оточення вітчизняні газові родовища, розвідані за рахунок держави", заявила Тимошенко. Відтак, за її словами, зрозуміло, хто зароблятиме на перепродажі українцям вітчизняного газу за завищеними цінами.

"Тепер він вважає, що це стало його власністю без аукціонів, без будь-яких процедур. Скільки ще підвищуватимуть ціни на газ, переписуючи потім всі ці доходи (разом з видобутком газу, ліцензіями на видобуток газу) на корупціонерів Порошенка?", – запитала лідер "Батьківщини".

Вона попросила вважати свій виступ повідомленням про злочин і попередила, що спрямує відповідне звернення до НАБУ.

Лідер "Батьківщини" також заявила, що, за бухгалтерською звітністю "Нафтогазу" та "Укргазвидобування", ціна газу українського видобутку може бути на рівні 75 дол. за тисячу кубометрів.

"Ми підняли всю бухгалтерську звітність "Укргазвидобування" та НАК "Нафтогазу". За бухгалтерською звітністю, собівартість видобутку українського газу за 9 місяців 2018 року без амортизаційних відрахувань становить 17 дол. за тис. кубометрів. Якщо додамо матеріальні витрати, оплату праці, податки, прибутковість, 30% рентабельність, ренту за видобування, а також всі видатки на транспортування,  у нас виходить, що  ми можемо продавати український  газ українцям за 75 дол. за тисячу кубометрів. Це за бухгалтерією "Нафтогазу" та "Укргазвидобування", – повідомила вона.

Тимошенко обурилася, чому газ, який з рентабельністю 30% коштує 75 доларів, українцям влада продає по 305 доларів.

"Це 400% рентабельності. Совість є у когось? Мова не в популізмі, а у величезних відкатах в "Нафтогазі". Це, по суті, велика державна корупційна годівниця, яку підлаштували під Порошенка, домовляючись з міжнародною  фінансовою бандою", – переконана вона.

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