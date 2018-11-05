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Тимошенко требует от Рады немедленно отменить повышение цены на газ

Новости » Политика    05.11.2018 - 13:57
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко настаивает на отмене соответствующего постановления правительства

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко требует от Верховной рады немедленно отменить правительственное постановление об увеличении на 23,5% стоимости газа для населения и настаивает на введении моратория на подорожание газа украинской добычи. Об этом лидер "Батькивщины" заявила на Согласительном совете глав парламентских фракций и комитетов, передает пресс-служба политсилы.

"Мы настаиваем, чтобы после вопроса о создании ВСК по убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк сразу было проголосовано постановление о немедленной отмене цены на газ и введение моратория на повышение цены на газ украинской добычи", – отметила Тимошенко.

Председатель фракции отметила, что справедливая цена на газ украинской добычи с учетом всех расходов и 30% рентабельности должна составлять 90 долл. США за тысячу кубометров, вместо 300 долл., установленных властью.

Тимошенко заявила, что "возмущена действиями президента, который довел украинцев до обнищания, а сам увеличил за год состояние в 8 раз".

"В стране, где люди не могут себе лишнего куска хлеба позволить, президент страны, одной из беднейших в мире, в 8 раз за год увеличил свое состояние. И на этом фоне он дал команду повысить на 23,5% цену на газ для людей", – заявила лидер "Батькивщины".

Она призвала народных депутатов "не быть равнодушными, ибо у людей не хватает денег на жизнь, ведь тарифы забирают у них последнее": "Они скоро будут недоедать из-за политики, которую проводит Порошенко!".

Тимошенко также напомнила, что уже 130 местных советов всех уровней проголосовали против повышения цены на газ и призвали Петра Порошенко "прекратить геноцид украинской нации".

"Батькивщина" настаивает на ВСК для расследования нападений на активистов, - Тимошенко
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