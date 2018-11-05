Тимошенко вимагає від Ради негайно скасувати підвищення ціни на газ

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко наполягає на скасуванні відповідної постанови уряду

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вимагає від Верховної ради негайно скасувати урядову постанову про збільшення на 23,5% вартості газу для населення та наполягає на запровадженні мораторію на подорожчання газу українського видобутку. Про це лідер "Батьківщини" заявила на Погоджувальній раді голів парламентських фракцій та комітетів, передає прес-служба політсили.

"Ми наполягаємо, щоб після питання про створення ТСК щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк одразу була проголосована постанова про негайне скасування ціни на газ і запровадження мораторію на підвищення ціни на газ українського видобутку", – зазначила Тимошенко.

Голова фракції наголосила, що справедлива ціна на газ українського видобутку з урахуванням усіх видатків та 30% рентабельності має становити 90 дол. США за тисячу кубометрів, замість 300 дол., встановлених владою.

Тимошенко заявила, що "обурена діями президента, який довів українців до зубожіння, а сам збільшив за рік статки у 8 разів".

"У країні, де люди не можуть собі зайвого шматка хліба дозволити, президент країни, однієї з найбідніших у світі, у 8 разів за рік збільшив свої статки. І на цьому тлі він дав команду підвищити на 23,5% ціну на газ для людей", – заявила лідер "Батьківщини".

Вона закликала народних депутатів "не бути байдужими, бо в людей не вистачає грошей на життя, адже тарифи забирають в них останнє": "Вони скоро будуть недоїдати через політику, яку проводить Порошенко!".

Тимошенко також нагадала, що вже 130 місцевих рад всіх рівнів проголосували проти підвищення ціни на газ та закликали Петра Порошенка "припинити геноцид української нації".