Тимошенко требует продлить мораторий на продажу земли

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко призывает Раду продлить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призывает парламент продлить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли. Об этом она сказала во время Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Тимошенко, инициированный ею законопроект №5476 о продлении моратория на продажу сельскохозяйственной земли зарегистрирован в Верховной раде еще в 2016 году и он прошел профильный комитет.

К тому же, отметила политик, сейчас все аграрии по всей стране собираются прийти к стенам парламента и требовать пролонгации моратория. Фракция "Батькивщина" поддерживает их требования.

Учитывая это, Тимошенко предложила объединить все законопроекты от других фракций, которые касаются этого вопроса, выйти на консолидированное решение парламента и принять совместный законопроект о продлении моратория.