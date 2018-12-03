Тимошенко вимагає продовжити мораторій на продаж землі

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко закликає Раду продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликає парламент продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Про це вона наголосила під час Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Тимошенко, ініційований нею законопроект №5476 про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі зареєстрований у Верховній раді ще в 2016 році і він пройшов профільний комітет.

До того ж, зазначила політик, зараз всі аграрії по всій країні збираються прийти до стін парламенту і вимагати пролонгації мораторію. Фракція "Батьківщина" підтримує їхні вимоги.

З огляду на це Тимошенко запропонувала об’єднати всі законопроекти від інших фракцій, які стосуються цього питання, вийти на консолідоване рішення парламенту і ухвалити спільний законопроект про продовження мораторію.