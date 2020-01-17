Тимошенко требует от президента отменить указ о призыве 18-летних

Указ президента об уменьшении призывного возраста украинцев противоречит обещаниям о прекращении войны и возвращении оккупированных территорий. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne, передает РБК-Украина.

"Президент Зеленский издал указ, которым уменьшил возраст призыва граждан Украины в армию с 20 лет до 18. Таким образом президент хочет забирать наших ребят на войну с 18 лет. Это что, мир и покой, который он принес на Донбасс, это возвращение наших территорий в родную страну?0 – возмутилась Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" призвала президента Зеленского немедленно отменить позорный указ и ввести другой подход к формированию армии.

"Я сейчас хочу обратиться к Зеленского – надо немедленно отменить указ о призыве на войну 18-летних парней и просто сделать другой подход. Должна быть только профессиональная армия!" – подчеркнула Тимошенко.