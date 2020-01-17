Тимошенко вимагає від президента скасувати указ про призов 18-річних

Указ президента про зменшення призовного віку українців суперечить обіцянкам про припинення війни та повернення окупованих територій. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу NewsOne, передає РБК-Україна.

"Президент Зеленський видав указ, яким зменшив вік призову громадян України в армію з 20 років до 18. Таким чином президент хоче забирати наших хлопців на війну з 18 років. Це що, мир та спокій, який він приніс на Донбас, це повернення наших територій в рідну країну?0 – обурилася Юлія Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" закликала президента Зеленського негайно скасувати ганебний указ та запровадити інший підхід до формування армії.

"Я зараз хочу звернутися до Зеленського – треба негайно скасувати указ про призов на війну 18-річних хлопців і просто зробити інший підхід. Повинна бути тільки професійна армія!" – наголосила Тимошенко.