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Тимошенко требует назначения силовиков и расследования коррупционных сделок

Новости » Политика    18.06.2019 - 12:05
Тимошенко требует назначения силовиков и расследования коррупционных сделок
Юлия Тимошенко (фото: пресс-служба)

Тимошенко призвала Зеленского подать кандидатуры нового генпрокурора и главы СБУ

Для расследования коррупционных преступлений высокопоставленных чиновников, которые руководили страной последние 5 лет, нам нужны новые силовики, именно поэтому президент должен подать кандидатуры нового генпрокурора и главы СБУ, а парламент должен за них проголосовать. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время Согласительного совета руководителей парламентских фракций и групп, передает корреспондент РБК-Украина.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что у президента есть конституционное право уволить и назначить генпрокурора и председателя СБУ, однако Зеленский пока не внес представление на назначение.

"Нам надо обратиться к главе государства и решить это таким образом: завтра президент вносит представление на генпрокурора и председателя СБУ. Парламент по процедуре ad hoc должен проголосовать за увольнение и назначение новых генпрокурора и председателя СБУ", – сказала она.

Председатель партии заверила, если сейчас не начнутся громкие расследования и обществу не предъявят виновных за хищение финансов, земли, государственного имущества, это будет означать, что на внеочередных выборах коррумпированная верхушка бывшей власти пойдет в Раду. И возникнут подозрения о каких-то закулисных договоренностях за спиной общества, добавила она.

Учитывая это, Тимошенко призвала представителя президента в ВРУ обратиться к главе государства с просьбой скорее внести кандидатуры новых силовиков, а спикера — сразу же после того, как соответствующие представления поступят в Раду, вынести их на голосование в зале.

 

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