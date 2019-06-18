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Тимошенко вимагає призначення силовиків і розслідування корупційних оборудок

Новини » Політика    18.06.2019 - 12:05
Тимошенко вимагає призначення силовиків і розслідування корупційних оборудок
Юлія Тимошенко (фото: прес-служба)

Тимошенко закликала Зеленського подати кандидатури на нового генпрокурора та голову СБУ

Для розслідування корупційних злочинів високопосадовців, які керували країною останні 5 років, нам потрібні нові силовики, саме тому президент має подати кандидатури на нового генпрокурора та голову СБУ, а парламент має за них проголосувати. Про це Юлія Тимошенко заявила під час Погоджувальної ради керівників парламентських фракцій та груп, передає кореспондент РБК-Україна. 

Лідер "Батьківщини" нагадала, що в президента є конституційне право звільнити та призначити генпрокурора та голову СБУ, проте Зеленський поки не вніс подання на призначення.

"Нам треба звернутися до глави держави і розв’язати це таким чином: президент завтра вносить подання на генпрокурора та голову СБУ. Парламент за процедурою ad hoc має проголосувати за звільнення та призначення нових генпрокурора та голови СБУ", – сказала вона.

Голова партії запевнила, якщо зараз не почнуться гучні розслідування і суспільству не пред’являть винних за розкрадання фінансів, землі, державного майна, це означатиме, що на позачергових виборах корумпована верхівка колишньої влади піде до Ради. І виникнуть підозри про якісь залаштункові домовленості за спиною суспільства, додала вона.

З огляду на це, Тимошенко закликала представника президента у ВРУ звернутися до глави держави з прохання швидше внести кандидатури нових силовиків, а спікера — одразу ж після того, як відповідні подання надійдуть до Ради, винести їх на голосування в залі.

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