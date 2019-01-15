Тимошенко: Томос и митрополия Константинополя - шаг на пути создания ПЦУ

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко уверена, что Томос - это наше важное достижение

Получение Томоса и митрополии от Константинополя – важный шаг на пути создания единой поместной Православной церкви в Украине, который должен завершиться получением патриархии. Об этом лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Тимошенко убеждена, что независимая поместная Православная церковь с Томосом – это наше важное достижение, но это еще не завершение процесса.

Тимошенко считает, что единая поместная церковь должна создаваться без агрессии. Она напомнила о межконфессиональном мире, которым до недавнего времени славилась Украина и который нужен сейчас.

"Очень правильно говорит патриарх Филарет о том, что мы обязательно добьемся патриархии и для этого нужно объединиться в одну церковь. Но процесс объединения еще не завершен и должен быть продолжен мирным, эволюционным путем. Это должно делать духовенство. Мы сделали первый шаг, но нам надо идти дальше и получить патриархию", – пояснила политик, напомнив, что "Батькивщина" всегда поддерживала создание единой поместной церкви в Украине.

Председатель партии также против того, чтобы политики использовали Томос "как политический инструмент для разъединения страны".

"Вся история политики в Украине строится на разъединении: находят что-то, что разъединяет людей, и рвут общество на части, создавая себе рейтинги. Но если мы не найдем в себе мудрость, любовь друг к другу, то нам, стране, очень тяжело будет подниматься. Единство – это тот ресурс, который может нам помочь в трудной ситуации", – подытожила нардеп.

Напомним, в четверг парламент может рассмотреть новый законопроект о переход церковных общин к Православной церкви Украины.