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Тимошенко: Томос і митрополія Константинополя - крок на шляху створення ПЦУ

Новини » Політика    15.01.2019 - 12:09
Тимошенко: Томос і митрополія Константинополя - крок на шляху створення ПЦУ
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко впевнена, що Томос - це наше важливе досягнення

Отримання Томосу і митрополії від Константинополя – важливий крок на шляху створення єдиної помісної Православної церкви в Україні, який має завершитися отриманням патріархії. Про це лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила в програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Тимошенко переконана, що незалежна помісна Православна церква з Томосом – це наше важливе досягнення, але це ще не завершення процесу.

Тимошенко вважає, що єдина помісна церква має створюватися без агресії. Вона нагадала про міжконфесійний мир, яким донедавна славилася Україна і який потрібен зараз.

"Дуже правильно говорить патріарх Філарет про те, що ми обов’язково доб’ємося патріархії і для цього потрібно об’єднатися в одну церкву. Але процес об’єднання ще не завершений і має бути продовжений мирним, еволюційним шляхом. Це мусить робити духовенство. Ми зробили перший крок, але нам треба йти далі та отримати патріархію", – пояснила політик, нагадавши, що "Батьківщина" завжди підтримувала створення єдиної помісної церкви в Україні.

Голова партії також проти того, щоб політики використовували Томос "як політичний інструмент для роз’єднання країни".

"Уся історія політики в Україні будується на роз’єднанні: знаходять щось, що роз’єднує людей, і рвуть суспільство на частини, створюючи собі рейтинги. Але якщо ми не знайдемо в собі мудрість, любов один до одного, то нам, країні, дуже важко буде підніматися. Єдність – це той ресурс, який може нам допомогти у важкій  ситуації", – підсумувала нардеп.

Нагадаємо, у четвер парламент може розглянути новий законопроект про перехід церковних громад до Православної церкви України.

Рада може розглянути новий законопроект про перехід церковних громад у четвер Єрусалимський патріарх спростував інформацію щодо протидії Тимошенко отриманню Україною томосу
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