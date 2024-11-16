UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Тимошенко створила ТСК для боротьби з завищеними цінами на ліки: "мають бути доступними"

Фото: лідер партії "Батьківщина", народний депутат Юлія Тимошенко (ba org ua)
Автор: Сергій Новіков

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко ініціювала створення тимчасової слідчої комісії, яка має зупинити корупційні схеми монополістів-посередників в торгівлі ліками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення партії.

"Мафія посередників заробляє мільярди, продаючи українцям ліки вдвічі дорожче, ніж європейські ринкові ціни", - заявила Тимошенко.

За її словами, в Україні діє корумпована модель торгівлі ліками, яку "кришують" на всіх рівнях.

Зокрема, між українськими заводами-виробниками ліків і аптеками вбудовані два гігантські монополісти-посередники, які закуповують майже 80% від всього обсягу виробництва ліків в Україні. Саме це є головною причиною необґрунтовано завищених цін на медичні препарати, впевнена політик.

Боротися з завищеними цінами на медпрепарати Тимошенко збирається в рамках роботи ТСК.

"Перше засідання комісії ми плануємо провести найближчими днями. Ми разом з’ясуємо, чому ціни в наших аптеках вищі, ніж в аптеках Європи", - повідомила Тимошенко.

Вона також додала, що члени ТСК планують попрацювати над розробкою законопроєкту, який буде направлений на суттєве зниження цін в аптеках України.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко заявляла, що два посередники штучно створили в Україні монополію торгівлі ліками. Через це деякі ліки коштують у кілька разів дорожче за аналоги в країнах ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
аптекиТимошенко