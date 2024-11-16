Тимошенко создала ВСК для борьбы с завышенными ценами на лекарства: "должны быть доступными"

"Мафия посредников зарабатывает миллиарды, продавая украинцам лекарства вдвое дороже европейских рыночных цен", - заявила Тимошенко.

По ее словам, в Украине действует коррумпированная модель торговли лекарством, которую "крышуют" на всех уровнях.

В частности, между украинскими заводами-производителями лекарств и аптеками встроены два гигантских монополиста-посредника, закупающих почти 80% от всего объема производства лекарств в Украине. Именно это главная причина необоснованно завышенных цен на медицинские препараты, уверена политик.

Бороться с завышенными ценами на медпрепараты Тимошенко собирается в рамках работы ВСК.

"Первое заседание комиссии мы планируем провести в ближайшие дни. Мы вместе выясним, почему цены в наших аптеках выше, чем в аптеках Европы", - сообщила Тимошенко.

Она также добавила, что члены ВСК планируют поработать над разработкой законопроекта, направленного на существенное снижение цен в аптеках Украины.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко заявляла, что два посредника искусственно создали в Украине монополию торговли лекарствами. Поэтому некоторые лекарства стоят в несколько раз дороже аналогов в странах ЕС.