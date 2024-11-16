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Тимошенко создала ВСК для борьбы с завышенными ценами на лекарства: "должны быть доступными"

Суббота 16 ноября 2024 13:31
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Тимошенко создала ВСК для борьбы с завышенными ценами на лекарства: "должны быть доступными" Фото: лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко (ba org ua)
Автор: Сергей Новиков

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко инициировала создание временной следственной комиссии, которая должна остановить коррупционные схемы монополистов-посредников в торговле лекарствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение партии.

"Мафия посредников зарабатывает миллиарды, продавая украинцам лекарства вдвое дороже европейских рыночных цен", - заявила Тимошенко.

По ее словам, в Украине действует коррумпированная модель торговли лекарством, которую "крышуют" на всех уровнях.

В частности, между украинскими заводами-производителями лекарств и аптеками встроены два гигантских монополиста-посредника, закупающих почти 80% от всего объема производства лекарств в Украине. Именно это главная причина необоснованно завышенных цен на медицинские препараты, уверена политик.

Бороться с завышенными ценами на медпрепараты Тимошенко собирается в рамках работы ВСК.

"Первое заседание комиссии мы планируем провести в ближайшие дни. Мы вместе выясним, почему цены в наших аптеках выше, чем в аптеках Европы", - сообщила Тимошенко.

Она также добавила, что члены ВСК планируют поработать над разработкой законопроекта, направленного на существенное снижение цен в аптеках Украины.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко заявляла, что два посредника искусственно создали в Украине монополию торговли лекарствами. Поэтому некоторые лекарства стоят в несколько раз дороже аналогов в странах ЕС.

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