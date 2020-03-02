Тимошенко: страну спасут не увольнения, а быстрая смена курса

За девять месяцев управление командой Владимира Зеленского страна платит огромными потерями бюджета. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций и групп в Верховной Раде, передает РБК-Украина.

"Итоги исполнения бюджета и его расходов за январь-февраль говорят о том, что за девять месяцев управления Владимира Зеленского, его правительства и большинства в Верховной Раде в стране наступил полный коллапс. В частности, за два месяца бюджет не выполнен на 22,5%, недополучено 27,5 миллиарда гривен, что со своей стороны означает недофинансирование здравоохранения, образования, социальных выплат и пенсий", - заявила

Критические цифры госбюджета, подчеркнула Тимошенко, сигнализируют о том, что действующая власть не может справиться с управлением страной.

"Фактически, бюджет в ускоренном режиме летит в пропасть, и это - результат полного хаоса и беспорядка в стране. Еще один-два месяца таких "исполнений" бюджета и считайте, что у нас экономики и бюджета не существует", - добавила Тимошенко.

По ее мнению, ситуация в экономике, в частности на таможне, где зафиксировано 15,5 миллиарда гривен, недополученных доходов - это следствие неправильно выбранного курса страны и свидетельство всеобъемлющей коррупции. Именно поэтому, подчеркнула лидер "Батькивщины", необходимо как можно быстрее менять направление развития государства, чтобы избежать непоправимых последствий.

"Курс страны требует неотложных изменений. Если сейчас начали говорить о смене правительства, то является ли это изменением курса, по которому сейчас ведут страну? Нет! Потому что курс определяет президент Украины, и он дает задание правительству. Поэтому ни одна перестановка фамилий, стульев и столов в исполнительной службе ничему не поможет, если президент оставит курс на продажу земли, стратегической собственности, на уничтожение отечественной науки и среднего класса. Поэтому безотлагательно надо менять курс и спасать будущее страны", - резюмировала Тимошенко.

Как писало РБК-Украина, доходы государственного бюджета Украины за февраль 2020 года составили 71 664,3 млн грн, что на 4,7% или на 3 510,5 млн грн меньше плана (75 174,9 млн грн).