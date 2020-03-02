Госбюджет за месяц недополучил почти 5% доходов

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Недовыполнение бюджета в феврале уменьшилось по сравнению январем

Доходы государственного бюджета Украины за февраль 2020 года составили 71 664,3 млн грн, что на 4,7% или на 3 510,5 млн грн меньше плана (75 174,9 млн грн). Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

В то же время по сравнению с февралем прошлого года доходы выросли на 2,1% (на 1 444,4 млрд грн).

По данным Госказначейства, за январь-февраль доходы государственного бюджета составили 122 632,8 млрд грн на 12,3% или на 17 229,0 млн грн меньше плана (139 861,8 млн грн).

По сравнению с январем-февралем прошлого года доходы сократились на 2,7% (на 2 137,9 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, доходы государственного бюджета Украины за январь 2020 года составили 50 725,7 млн грн, что на 21,5% или на 13 859,5 млн грн меньше плана (64 585,2 млн грн).

По данным Счетной палаты, из-за недостатков макроэкономического прогнозирования, в частности курса гривны, недопоступления в государственный бюджет в январе составили 2,3 млрд грн.