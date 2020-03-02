Тимошенко: країну врятують не звільнення, а швидка зміна курсу

За дев'ять місяців управління командою Володимира Зеленського країна платить величезними втратами бюджету. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко на засіданні погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та груп у Верховній Раді, передає РБК-Україна.

"Підсумки виконання бюджету та його видатків за січень-лютий говорять про те, що за дев’ять місяців управління Володимира Зеленського, його уряду та більшості у Верховній Раді в країні наступив повний колапс. Зокрема, за два місяці бюджет не виконаний на 22,5%, недоотримано 27,5 мільярдів гривень, що зі свого боку означає недофінансування охорони здоров’я, освіти, соціальних виплат та пенсій", - заявила

Критичні цифри держбюджету, наголосила Тимошенко, сигналізують про те, що чинна влада не може впоратися з управлінням країною.

"Фактично, бюджет у прискореному режимі летить у прірву, і це - результат повного хаосу і безладу в країні. Ще один-два місяці таких "виконань" бюджету і вважайте, що у нас економіки й бюджету не існує", - додала Тимошенко.

На її думку, ситуація в економіці, зокрема на митниці, де зафіксовано 15,5 мільярдів гривень недоотриманих доходів - це наслідок неправильно обраного курсу країни та свідчення всеосяжної корупції. Саме тому, наголосила лідер "Батьківщини", необхідно якнайшвидше змінювати напрямок розвитку держави, аби уникнути непоправних наслідків.

"Курс країни потребує невідкладних змін. Якщо зараз почали говорити про зміну уряду, то чи є це зміною курсу, яким зараз ведуть країну? Ні! Тому що курс визначає президент України й він дає завдання уряду. Тому жодна перестановка прізвищ, стільців та столів у виконавчій службі нічому не допоможе, якщо президент залишить курс на продаж землі, стратегічної власності, на знищення вітчизняної науки та середнього класу. Тому невідкладно треба змінювати курс і рятувати майбутнє країни", - резюмувала Тимошенко.

Як писало РБК-Україна, доходи державного бюджету України за лютий 2020 року склали 71 664,3 млн грн, що на 4,7% або на 3 510,5 млн грн менше плану (75 174,9 млн грн).