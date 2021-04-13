Тимошенко: в стране будет хаос, пока к власти не придут профессионалы

По ее словам, цифры в платежках отражают реальное отношение власти к гражданам. При наличии политической воли снизить тарифы можно быстро и ощутимо.

"Простые решения существуют. Наш законопроект №4680, который даже не поставили в порядок дня, возвращает людям систему, которая существовала 23 года независимости Украины, когда газ отечественной добычи отдавался украинцам и бюджетной сфере. Это было разрушено в 2014 году, а сейчас эта коррупция только усиливается", - заявила Тимошенко.

Аналогичная ситуация, по ее словам, сложилась и на энергорынке, когда дешевая атомная энергетика разрушается, забирается у людей и отдается коррупционным структурам.

"Пока при власти будут коррупционеры, невежды и дилетанты, мы будем иметь высокие тарифы, мизерные пенсии и зарплаты, разрушенное здравоохранение. А когда вернутся люди, которые понимают, как управлять государством, у нас будет европейская, процветающая страна с защищенными гражданами". - убеждена Тимошенко.