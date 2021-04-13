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Тимошенко: в країні буде хаос, допоки до влади не прийдуть професіонали

Автор: РБК-Україна

Сьогоднішні голосування у Верховній раді продемонстрували, що владу цілком влаштовує все, що стосується тарифів в Україні. Допоки до влади не повернуться професіонали, нічого не зміниться.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни парламенту.

За її словами, цифри в платіжках відображають реальне ставлення влади до громадян. За наявності політичної волі знизити тарифи можна швидко і відчутно.

"Прості рішення існують. Наш законопроект №4680, який навіть не поставили в порядок денний, повертає людям систему, яка існувала 23 роки незалежності України, коли газ вітчизняного видобутку віддавався українцям і бюджетній сфері. Це було зруйновано у 2014 році, а зараз ця корупція тільки поглиблюється", - заявила Тимошенко.

Аналогічна ситуація, за її словами, склалася й на енергоринку, коли дешева атомна енергетика руйнується, забирається в людей і віддається корупційним структурам.

"Допоки при владі будуть корупціонери, невігласи і дилетанти, ми будемо мати високі тарифи, мізерні пенсії й зарплати, зруйновану охорону здоров’я. А коли повернуться люди, які розуміють, як управляти державою, ми матимемо європейську заможну країну з захищеними громадянами". - переконана Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Юлія Тимошенко запропонувала план розв’язання "тарифної" кризи. Він передбачає скерування на потреби населення газу із підземних сховищ за ціною закупки та газу власного видобуту. Це, за розрахунками "Батьківщини" дозволить знизити тарифи втричі.

1 лютого "Батьківщина" звернулася до голови Верховної ради з вимогою поставити цей законопроект на голосування у режимі ad hoс.

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Новини України ТимошенкоКабінет Міністрів України
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