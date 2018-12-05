Тимошенко в США встретилась с сенатором Коттоном

Фото: Юлия Тимошенко и Том Коттон (ba.org.ua)

На встрече политики обсудили эскалацию войны России против Украины

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в рамках рабочего визита в США провела встречу с сенатором от штата Арканзас, членом сенатских комитетов по вопросам вооруженных сил и разведки Томом Коттоном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

В частности, на встрече стороны обсудили эскалацию войны России против Украины, последние события в районе Керченского пролива. Речь шла также о ситуации вокруг введения военного положения в Украине.

Тимошенко проинформировала о позиции партии по обеспечению политического процесса – проведение выборов и недопущение сужения прав и свобод граждан Украины. Она также поблагодарила сенатора за соавторство в резолюции об осуждении агрессии против украинских военных кораблей.

Сенатор отметил позицию Тимошенко относительно защиты демократии и свободы в Украине.

Кроме того, политики обменялись мнениями относительно конкретных шагов, которые бы могли осуществить в ближайшее время Администрация и Сенат США ради усиления поддержки Вооруженных сил Украины, в частности Военно-морских сил ВСУ.

Тимошенко призвала к усилению санкций против России и выразила позицию, что минские соглашения были необходимыми, но недостаточными для установления устойчивого мира в Украине. Лидер "Батькивщины" подчеркнула необходимость проведения переговоров в формате "Будапешт плюс" с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума с привлечением верховного комиссара ЕС и руководства Германии.

В конце встречи сенатор пожелал Тимошенко успеха в реализации ее планов, направленных на прекращение войны в Украине, укрепление суверенитета и демократии в Украине.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.