Тимошенко у США зустрілася з сенатором Коттоном

Фото: Юлія Тимошенко та Том Коттон (ba.org.ua)

На зустрічі політики обговорили ескалацію війни Росії проти України

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в рамках робочого візиту до США провела зустріч із сенатором від штату Арканзас, членом сенатських комітетів з питань збройних сил та розвідки Томом Коттоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Зокрема, на зустрічі сторони обговорили ескалацію війни Росії проти України, останні події в районі Керченської протоки. Йшлося також про ситуацію навколо впровадження воєнного стану в Україні.

Тимошенко поінформувала про позицію партії щодо забезпечення політичного процесу – проведення виборів і недопущення звуження прав та свобод громадян України. Вона також подякувала сенатору за співавторство в резолюції щодо засудження агресії проти українських військових кораблів.

Сенатор відзначив позицію Тимошенко щодо захисту демократії та свободи в Україні.

Окрім того, політики обмінялися думками щодо конкретних кроків, які б могли здійснити найближчим часом Адміністрація та Сенат США задля посилення підтримки Збройних сил України, зокрема Військово-морських сил ЗСУ.

Тимошенко закликала до посилення санкцій проти Росії та висловила позицію, що мінські угоди були необхідними, але недостатніми для встановлення стійкого миру в Україні. Лідер "Батьківщини" наголосила на необхідності проведення переговорів у форматі "Будапешт плюс" з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму із залученням верховного комісара ЄС та керівництва Німеччини.

Наприкінці зустрічі сенатор побажав Тимошенко успіху в реалізації її планів, спрямованих на припинення війни в України, зміцнення суверенітету та демократії в Україні.

У зустрічі також брали участь заступник голови партії "Батьківщина", голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря та голова комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.