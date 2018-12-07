Тимошенко в США встретилась с президентом NDI

Фото: Юлия Тимошенко и Дерек Митчелл (ba.org.ua)

Тимошенко сообщила Митчелу об эскалации конфликта с Россией

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в рамках рабочего визита в США провела встречу с президентом Национального демократического института (NDI) Дереком Митчелом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

На встрече Тимошенко подробно проинформировала о ситуации с безопасностью, прежде всего, эскалации конфликта с Россией, а также политической и социально-экономической ситуации в Украине. Стороны подчеркнули немедленную необходимость освобождения захваченных Россией моряков и судов и призвали к ужесточению санкций против страны-агрессора.

Также на встрече обсудили подготовку к проведению президентских выборов в Украине. Президент NDI заявил о недопустимости вмешательства и влияния на выборы и подчеркнул, что они должны состояться в соответствии с мировыми демократическими стандартами.

Тимошенко в свою очередь поблагодарила Национальный демократический институт за многолетнюю поддержку Украины на пути к демократическим реформам и стремлении построить более близкие отношения с Западом. Речь идет о проведении учений для членов политических партий и молодежных активистов, привлечении женщин к участию в политической деятельности и помощи гражданскому обществу.