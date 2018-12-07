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Тимошенко у США зустрілася із президентом NDI

Новини » Політика    07.12.2018 - 08:56
Тимошенко у США зустрілася із президентом NDI
Фото: Юлія Тимошенко та Дерек Мітчел (ba.org.ua)

Тимошенко повідомила Мітчелу про ескалацію конфлікту з Росією

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко у межах робочого візиту до США провела зустріч із президентом Національного демократичного інституту (NDI) Дереком Мітчелом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

На зустрічі Тимошенко детально поінформувала про безпекову ситуацію, насамперед, ескалацію конфлікту з Росією, а також політичну та соціально-економічну ситуації в Україні. Сторони наголосили на негайній необхідності звільнення захоплених Росією моряків і суден та закликали до посилення санкцій проти країни-агресора.

Також на зустрічі обговорили підготовку до проведення президентських виборів в Україні. Президент NDI заявив про неприпустимість втручання та впливу на вибори та наголосив, що вони мають відбутися відповідно до світових демократичних стандартів.

Тимошенко у свою чергу подякувала Національному демократичному  інституту за багаторічну підтримку України на шляху до демократичних реформ та прагнення побудувати ближчі відносини із Заходом. Йдеться про проведення навчань для членів політичних партій та молодіжних активістів, залучення жінок до участі у політичній діяльності та допомогу громадянському суспільству.

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