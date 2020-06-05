Тимошенко сравнила ход переговоров с МВФ сейчас и в 2008 году, когда была премьером

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

На обвинения в том, что правительство Юлии Тимошенко не выполнял условия МВФ, лидер "Батькивщины" заявила, что действовала последовательно и в интересах народ

Какими бы сложными не были переговоры с заемщиками, власть должна оставаться на стороне собственных граждан. Только тогда переговоры можно назвать успешными.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире "1+1", рассказывая о своем опыте переговоров с МВФ, передает РБК-Украина.

"Сегодня мы говорим о меморандуме с МВФ, апеллируя лишь данными, которые обнародовали журналисты. Потому что все делается за спиной у парламента и людей. Почему ни одна фракция не видела этого меморандума? Почему этот документ нигде не обнародуется, почему он не вынесен на рассмотрение общества, почему это делается за спиной у всего политикума? Что вы скрываете?" - заявила Тимошенко, обращаясь к министру финансов Сергея Марченко.

Она также напомнила, что в отличие от нынешней ситуации, подписание меморандума с МВФ в 2008 году происходило публично.

"Было открытое заседание правительства с прессой, были приглашены представители МВФ - все происходило открыто, а затем был передан в Верховную Раду", - добавила Тимошенко.

На обвинения в том, что правительство Юлии Тимошенко не выполнял условия МВФ, лидер "Батькивщины" заявила, что действовала последовательно и в интересах людей.

"Просто сравните - сколько люди платили тогда, когда работал наше правительство, и сколько платят сейчас. За прошедшее время тарифы на газ повысились в 14 раз, тарифы на электроэнергию – в 10 раз. Можно сегодня взять платежки за газ, воду, тепло и электроэнергию 2008-го года и увидеть, что во время мирового финансового кризиса, во время эпидемии гриппа H1N1, мы не повысили тарифов. Мы были абсолютно логичны, вовремя рассчитались с долгами, но при этом не сделали ничего против людей", - сказала Тимошенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки Международного валютного фонда Украину ждет банкротство и погружение в нищету. Также он ранее сравнивал транши МВФ с "кровью для организма".

До этого, в валютном фонде сообщили, что у них есть два условия для предоставления первого транша Украине - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон".

Всего в рамках сотрудничества с Фондом ожидается предоставления кредитов на 8 млрд долларов, 3,5 из которых Министерство финансов Украины ожидает в 2020 году.

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Автор: РБК-Украина