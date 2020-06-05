Тимошенко порівняла хід перемовин з МВФ зараз і у 2008 році, коли була прем'єром 

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

На звинувачення у тому, що уряд Юлії Тимошенко не виконував умови МВФ, лідер "Батьківщини" заявила, що діяла послідовно і в інтересах люде

Якими б складними не були перемовини з позичальниками, влада має залишатися на боці власних громадян. Лише тоді переговори можна назвати успішними.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі "1+1", розповідаючи про свій досвід перемовин з МВФ, передає РБК-Україна.

"Сьогодні ми говоримо про меморандум з МВФ, апелюючи лише даними, які оприлюднили журналісти. Бо все робиться за спиною в парламенту та людей. Чому жодна фракція не бачила цього меморандуму? Чому цей документ ніде не оприлюднюється, чому він не винесений на розгляд суспільства, чому це робиться за спиною в усього політикуму? Що ви приховуєте?" - заявила Тимошенко, звертаючись до міністра фінансів Сергія Марченка.

Вона також нагадала, що на відміну від теперішньої ситуації, підписання меморандуму з МВФ у 2008 році відбувалося публічно.

"Було відкрите засідання уряду з пресою, були запрошені представники МВФ - усе відбувалося відкрито, а потім було передано до Верховної Ради", - додала Тимошенко.

На звинувачення у тому, що уряд Юлії Тимошенко не виконував умови МВФ, лідер "Батьківщини" заявила, що діяла послідовно і в інтересах людей.

"Просто порівняйте - скільки люди платили тоді, коли працював наш уряд, і скільки платять зараз. За час, що минув, тарифи на газ підвищилися у 14 разів, тарифи на електроенергію – в 10 разів. Можна сьогодні взяти платіжки за газ, воду, тепло та електроенергію 2008-го року та побачити, що під час світової фінансової кризи, під час епідемії грипу H1N1, ми не підвищили тарифів. Ми були абсолютно логічні, вчасно розрахувалися з боргами, але при цьому не зробили нічого проти людей", - сказала Тимошенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що без підтримки Міжнародного валютного фонду Україну чекає банкрутство і занурення у злидні. Також він раніше порівнював транші МВФ з "кров'ю для організму".

До цього, у валютному фонді повідомили, що у них є дві умови для надання першого траншу Україні - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойський закон".

Всього в рамках співпраці з Фондом очікується надання кредитів на 8 млрд доларів, 3,5 з яких Міністерство фінансів України очікує у 2020 році.

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Автор: РБК-Україна