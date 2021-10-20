Тимошенко: рятувати українців і країну з енергетичної пастки треба негайно

Часу для виправлення кризису в енергетиці залишається обмаль, але вихід є - якщо діяти швидко, за планом дій, представленим "Батьківщиною".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

"Роботодавці вимагають від парламенту негайно прийняти постанову про визначення поточної ситуації на ринку енергоносіїв надзвичайною ситуацією, відповідно до закону про ринок природного газу. Як це роблять в країнах Європейського Союзу за рекомендаціями Єврокомісії - передбачивши зменшення податків, прямі дотації, компенсації для окремих галузей економіки", - зазначила Юлія Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" обурилися тим, що уряд і парламент зволікають з ухваленням вкрай потрібних для людей і економіки рішень, а проєкт бюджету на 2021 рік взагалі не передбачає коштів для підтримки громадян та захисту промисловості від енергетичної кризи.

"Ми не маємо втрачати ані хвилини. Вже сьогодні частина людей України не отримують тепло. Ковпаківський район міста Суми - а це 80 тис. людей - просто відімкнули від постачання. І так відбувається по всій країні, - наголосила Юлія Тимошенко. - Не думайте, що це завершиться без наслідків. Треба діяти. Й робити це негайно!".