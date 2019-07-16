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Тимошенко: снизить тарифы вдвое сейчас готова только "Батькивщина"

Новости » Политика    16.07.2019 - 11:17
Тимошенко: снизить тарифы вдвое сейчас готова только "Батькивщина"
Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

Тимошенко пояснила, что уменьшение тарифов для людей - это ключевое решение

"Батькивщина" имеет существенные разногласия с партиями "Слуга народа" и "Голос" в тарифном вопросе. Об этом лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала ICTV, передает РБК-Украина.

"Мы действительно имеем разные позиции со "Слугой народа", которые не снижают тарифы, и с "Голосом", который говорил, что нужно не тарифы снижать, а повышать доходы. Мы же считаем, что надо и доходы поднять, и тарифы снизить немедленно", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Тимошенко обьяснила, что уменьшение тарифов для людей – это ключевое решение, которое восстановит не только справедливость для каждой украинской семьи. Облегчение "тарифного бремени" позволит прекратить вытягивание из бюджетов украинских семей последних средств, за которые люди могли покупать товары и услуги отечественных производителей и тем самым стимулировать развитие украинской экономики, отметила она.

Тимошенко заверила, что ее команда несколько лет действует, стремясь снизить цены на газ для населения. Она напомнила, что уже две судебные инстанции признали постановление правительства Гройсмана о подорожании газа для людей незаконным и необоснованным. Это уже позволяет новому президенту, не дожидаясь выборов, наложить вето на решения правительства и снизить тарифы, отметила политик.

Если глава государства этого не сделает, это может сделать новое правительство уже после выборов, убеждена Тимошенко.

"Чем больше людей проголосует за "Батькивщину", тем больше у нее будет возможностей убедить других и принять, наконец, решение об уменьшении тарифов, которого ждут люди. Надо действовать!", – заявила лидер партии.

Тимошенко назвала разногласия со "Слугой народа" и "Голосом" "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения
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