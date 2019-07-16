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Тимошенко: знизити тарифи вдвічі зараз готова лише "Батьківщина"

Новини » Політика    16.07.2019 - 11:17
Тимошенко: знизити тарифи вдвічі зараз готова лише "Батьківщина"
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Тимошенко пояснила, що зменшення тарифів для людей - це ключове рішення

"Батьківщина" має суттєві розбіжності з партіями "Слуга народу" і "Голос" в тарифному питанні. Про це Юлія Тимошенко заявила в ефірі телеканалу ICTV, передає РБК-Україна.

"Ми дійсно маємо різні позиції зі "Слугою народу", які не знижують тарифи, і з "Голосом", який казав, що треба не тарифи знижувати, а підвищувати доходи. Ми ж вважаємо, що треба і доходи підняти, і тарифи знизити негайно", – наголосила лідер "Батьківщини".

Тимошенко пояснила, що зменшення тарифів для людей – це ключове рішення, яке відновить не лише справедливість для кожної української родини. Полегшення "тарифного тягарю" дозволить припинити витягування з бюджетів українських родин останніх коштів, за які люди могли купувати товари та послуги вітчизняних виробників і тим самим стимулювати розвиток української економіки, зазначила вона.

Тимошенко запевнила, що її команда кілька років діє, прагнучі знизити ціни на газ для населення. Вона нагадала, що вже дві судові інстанції визнали постанову уряду Гройсмана про подорожчання газу для людей незаконною та необґрунтованою. Це вже дозволяє новому президенту, не чекаючи виборів, накласти вето на рішення уряду і знизити тарифи, зазначила політик.

Якщо глава держави цього не зробить, це може зробити новий уряд вже після виборів, переконана Тимошенко.

"Чим більше людей проголосує за "Батьківщину", тим більше в неї буде можливостей переконати інших і ухвалити нарешті рішення про зменшення тарифів, якого чекають люди. Треба діяти!", – заявила лідер партії.

Тимошенко назвала розбіжності зі "Слугою народу" і "Голосом" "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення
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