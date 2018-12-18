Тимошенко: мы снимем все налоги для трудовых мигрантов на денежные переводы и посылки в Украину

Фото: Юлия Тимошенко (УНИАН)

Тимошенко отметила, что задачей новой власти станет обеспечение достойных условий для жизни и работы украинцев

После выборов новая власть снимет все налоги на денежные переводы и посылки для тех украинцев, которые вынуждены были уехать за границу и работать, чтобы прокормить свои семьи. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook по случаю Международного дня мигрантов, сообщает пресс-служба партии.

"Мы должны благодарить их за то, что в очень тяжелых условиях они поддерживают свои семьи и украинскую экономику", - сказала Тимошенко.

Кроме того, она отметила, что стратегической задачей новой власти станет обеспечение достойных условий для жизни и работы украинцев на собственной земле.

Тимошенко добавила, что только по официальным данным украинского МИД, миллион граждан оставил Украину за прошлый год, а еще три миллиона готовы выехать за пределы страны в ближайшее время.

"Такая катастрофическая трудовая эмиграция, которая есть сегодня в нашем государстве, - это не последствия глобализации, хороший опыт путешествий и положительный результат безвиза, как любят повторять чиновники, а бегство из страны, где у людей нет ни нормальных зарплат, ни пенсий, ни социальных гарантий, ни перспектив на будущее", - заверила Тимошенко.

"58,7% населения имеют доходы ниже среднего уровня, 30,5% - доходы ниже реального прожиточного минимума. Мы официально самая бедная страна региона и континента. Вот это и есть реальные причины катастрофической миграции. На сегодня она составляет угрозу национальной безопасности страны", - подчеркнула она.

Тимошенко убеждена, что для того, чтобы выровнять эту ситуацию, прекратить паническую миграцию, надо дать людям альтернативу.

"Необходимо показать, что государство ценит человека. Мы должны создать условия для нормальной, цивилизованной, достойной жизни в Украине", - сказала политик.