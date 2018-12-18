Тимошенко: ми знімемо всі податки для заробітчан на грошові перекази та посилки до України

Фото: Юлія Тимошенко (УНІАН)

Тимошенко зазначила, що завданням нової влади стане забезпечення гідних умов для життя та роботи українців

Після виборів нова влада зніме всі податки на грошові перекази та посилки для тих українців, які вимушені були поїхати за кордон і працювати, щоб прогодувати свої родини. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook з нагоди Міжнародного дня мігрантів, повідомляє прес-служби партії.

"Ми маємо дякувати їм за те, що в дуже важких умовах вони підтримують свої родини і українську економіку", - сказала Тимошенко.

Крім того, вона зазначила, що стратегічним завданням нової влади стане забезпечення гідних умов для життя та роботи українців на власній землі.

Тимошенко додала, що лише за офіційними даними українського МЗС, мільйон громадян залишив Україну за минулий рік, а ще три мільйони готові виїхати за межі країни найближчим часом.

"Така катастрофічна трудова еміграція, яка є сьогодні в нашій державі, - це не наслідки глобалізації, хороший досвід подорожей та позитивний результат безвізу, як люблять повторювати можновладці, а втеча з країни, де в людей немає ні нормальних зарплат, ні пенсій, ні соціальних гарантій, ні перспектив на майбутнє", - запевнила Тимошенко.

"58,7% населення України мають доходи нижче середнього рівня, 30,5% - доходи нижче реального прожиткового мінімуму. Ми офіційно - найбідніша країна регіону і континенту. Оце і є реальні причини катастрофічної міграції. На сьогодні вона становить загрозу національній безпеці країни", - наголосила вона.

Тимошенко переконана, що для того, щоб вирівняти цю ситуацію, припинити панічну міграцію, треба дати людям альтернативу.

"Маємо показати, що держава цінує людину. Ми повинні створити умови для нормального, цивілізованого, достойного життя в Україні", - сказала політик.