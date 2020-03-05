Тимошенко: сменой правительства - президент отвлекает внимание от своих провалов

Отставкой Кабинета министров Украины президент Владимир Зеленский пытается переложить ответственность за собственные ошибки и провалы на других и отвлечь внимание от катастрофического положения дел во всех сферах жизни страны. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в парламенте, передает РБК-Украина.

"Президент в своей речи на вчерашнем внеочередном заседании был крупнейшим оппозиционером правительства, когда пытался переложить ответственность на других. Это нечестно, непорядочно. Президент не может так низко себя вести. Если девять месяцев его правления в стране оказались провальными, он должен был выйти и извиниться перед украинским обществом, взять на себя ответственность, признать ошибки и попытаться эти ошибки исправить", - заявила Тимошенко.

Тимошенко добавила, что "Батькивщина" не голосует за кадровые изменения в правительстве, ведь президент четко дал понять, что изменения курса развития страны не будет.

"Мы не будем голосовать ни за отставку силовиков, ни за назначение новых, потому что это персональная ответственность президента. И он сам должен отчитываться перед обществом о работе и достижениях за девять месяцев. А самой показательной оценкой его деятельности являются последние социологические опросы группы "Рейтинг", согласно которому 75% людей назвали курс президента ошибочным", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, сегодня вечером Верховная рада соберется на внеочередное заседание, на котором может выразить недоверие Руслану Рябошапке. Заседание начнется в 18:30 и продлится около двух часов.

В то же время замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что сегодня парламент не будет назначать нового генерального прокурора.

По данным источников РБК-Украина, на эту должность рассматриваются нардеп Сергей Ионушас и врио главы ГБР Ирина Венедиктова.