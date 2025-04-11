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Тимошенко про скасування норм для скидання стічних вод: "покращення" за лаштунками війни

П'ятниця 11 квітня 2025 12:37
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Тимошенко про скасування норм для скидання стічних вод: "покращення" за лаштунками війни Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба партії "Батьківщина")
Автор: Сергій Новіков

Уряд скасував необхідність у дозволах для скидання стічних вод. Такими нібито дрібними рішеннями суттєво погіршується життя кожного українця.

Про це заявила лідер партії "Батьківщина" та народний депутат України Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Чергове "покращення" за лаштунками війни. Уряд скасував необхідність у санітарних дозволах на ділянки для скидання стічних вод та висновках МОЗ для викидів у повітря. Ось так, на перший погляд, дрібними та малозначущими ухвалами продається життя й здоров'я українців", - зазначила Тимошенко.

За її словами, команда "Батьківщини" веде реєстр корупційних рішень, які ухвалюються всупереч національним інтересам.

"Після війни та зміни влади всі вони будуть скасовані", - додала лідер партії "Батьківщина".

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Тимошенко
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