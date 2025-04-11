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Тимошенко об отмене норм для сброса сточных вод: "улучшения" за кулисами войны

Пятница 11 апреля 2025 12:37
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Тимошенко об отмене норм для сброса сточных вод: "улучшения" за кулисами войны Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба партии "Батькивщина")
Автор: Сергей Новиков

Правительство отменило необходимость в разрешениях для сброса сточных вод. Такими якобы мелкими решениями существенно ухудшается жизнь каждого украинца.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" и народный депутат Украины Юлия Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Очередное "улучшение" за кулисами войны. Правительство отменило необходимость в санитарных разрешениях на участки для сброса сточных вод и выводах Минздрава для выбросов в воздух. Вот так, на первый взгляд, мелкими и малозначимыми постановлениями продается жизнь и здоровье украинцев", - отметила Тимошенко.

По ее словам, команда "Батькивщины" ведет реестр коррупционных решений, которые принимаются вопреки национальным интересам.

"После войны и смены власти все они будут отменены", - добавила лидер партии "Батькивщина".

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