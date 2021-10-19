Тимошенко: ситуация в энергетике катастрофическая, только профессиональные действия защитят украинцев и бизнес

По ее словам, энергетический кризис в Украине углубляется не только из-за некомпетентности власти, но и из-за коррупционных махинаций с перепродажей украинского газа, а ее последствия почувствуют все без исключения граждане и бизнес.

"Мы знаем, что себестоимость украинского газа составляет 1 грн, людям его продают - по 7, бюджетной сфере - по 13. Посредники заполонили эту систему, и коррупция сегодня достигла апогея в перепродаже украинского природного газа. Для промышленности цена доходит до 50 грн за кубометр, поэтому практически через месяц мы получим цены на продукты питания и предметы первой необходимости, которые будут недоступны для людей. Инфляция достигнет самых высоких уровней", - предостерегла Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" также предупредила об отсутствии на складах угля и в хранилищах природного газа, достаточного для прохождения отопительного периода.

"Сейчас власти надо не байки рассказывать с трибуны, а немедленно двигаться по закону о рынке газа, вводить чрезвычайное положение в энергетике и принимать национальную программу действий. Не повышать налоги, а снимать цену на энергоносители до отмены НДС. Нужны прямые поддержки и дотации бизнеса ключевых стратегических отраслей. Мы требуем немедленного совещания с премьер-министром, пересмотра проекта бюджета и внедрения неотложных мер на базе национального плана действий, чтобы спасти страну в этот период", - призвала Юлия Тимошенко.