Комитет рекомендовал Раде принять бюджет-2022 в первом чтении

Согласно регламенту, проект закона о государственном бюджете на 2022 год считается принятым в первом чтении, если будет принят в целом проект постановления Рады относительно выводов и предложений к законопроекту, а одобренные Радой выводы и предложения к законопроекту приобретают статус бюджетных выводов.

"Комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета в порядке специальной процедуры рассмотрел и одобрил проект постановления Верховной рады Украины "О выводах и предложениях к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2022 год" и таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы к законопроекту. И по результатам рассмотрения рекомендовал Верховной раде Украины принять указанное постановление за основу и в целом", - сообщил Мельничук.