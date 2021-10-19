Комитет рекомендовал Раде принять бюджет-2022 в первом чтении
Комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять бюджет-2022 в первом чтении. Комитет рассмотрел проект в порядке специальной процедуры.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.
Согласно регламенту, проект закона о государственном бюджете на 2022 год считается принятым в первом чтении, если будет принят в целом проект постановления Рады относительно выводов и предложений к законопроекту, а одобренные Радой выводы и предложения к законопроекту приобретают статус бюджетных выводов.
"Комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета в порядке специальной процедуры рассмотрел и одобрил проект постановления Верховной рады Украины "О выводах и предложениях к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2022 год" и таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы к законопроекту. И по результатам рассмотрения рекомендовал Верховной раде Украины принять указанное постановление за основу и в целом", - сообщил Мельничук.