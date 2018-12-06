Тимошенко: сильная армия сделает переговоры по миру максимально эффективными

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко поздравила украинских военных с Днем Вооруженных сил Украины

Построение сильной армии поможет укрепить позиции Украины в дипломатических переговорах по достижению мира и освобождению оккупированных территорий. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, поздравляя украинских военных с Днем Вооруженных сил Украины, сообщает РБК-Украина по ссылке Facebook Тимошенко.

Как сделать армию сильной. Новый курс Украины Сегодня большой праздник - День Вооруженных Сил Украины! День всех мужественных и родных нам людей, которые защищают Украину от врага! Не хватает слов, чтобы выразить все уважение и благодарность в адрес Украинского Воина! Вы научили нас быть гордыми и сильными, вы дали Украине надежду, надежду и достоинство! От всего сердца спасибо вам за это. Наше поздравление на этот праздник – это четкий план действий по усилению нашей армии. Сильная армия – это неотъемлемая часть Новой стратегии мира и безопасности. Так же как украинские бойцы защищают свою Родину, государство должно защищать каждого своего воина. И тогда мы точно победим! Опубликовано Юлией Тимошенко Среда, 5 декабря 2018 г.

"Наше поздравление на этот праздник – это четкий план действий по усилению нашей армии. Сильная армия – это неотъемлемая часть Новой стратегии мира и безопасности", – написала она.

Для того, чтобы украинская армия стала сильнее, убеждена политик, в первую очередь нужно увеличить реальный объем финансирования наших Вооруженных сил.

"Сейчас реальная доля финансирования составляет лишь 2% ВВП. Для воюющей страны это недопустимо. Реальный объем финансирования для Украины должна составлять не менее 3% ВВП", – сказала она.

Кроме того, Тимошенко отметила, что в случае прихода ее команды к власти будет введен новый военный контракт, который сформирует принципиально другие отношения между военными и государством – полного уважения ко всем, кто служит в ВСУ.

Контракт обеспечит достойную систему социальной защиты для военных и их семей, заверила председатель партии. Так, зарплата рядового контрактной службы в 1,5 раза будет превышать среднюю заработную плату в стране, все военные смогут получить жилье по специальной ипотечной программе, по которой проценты будет платить государство.

Также в контракт будут включены гарантии медобслуживания, получения образования, пенсионного страхования, а также дополнительные льготы для участников боевых действий и членов их семей, сообщила Тимошенко.

"Так же, как украинские бойцы защищают свою Родину, государство должно защищать каждого своего воина. И тогда мы точно победим!" – подчеркнула она.

По словам лидера "Батькивщины", результатом комплексной программы восстановления армии станет полное соответствие всем стандартам НАТО с последующей интеграцией в этот мировой миротворческий коллективный блок.

"Наша безопасность – в НАТО, наше мирное и богатое будущее – в ЕС", – подытожила Тимошенко.