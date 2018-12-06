Тимошенко: сильна армія зробить переговори щодо миру максимально ефективними

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко привітала українських воїнів з Днем Збройних сил України

Побудова сильної армії допоможе зміцнити позиції України у дипломатичних переговорах щодо досягнення миру та звільнення окупованих територій. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, вітаючи українських воїнів з Днем Збройних сил України, повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook Тимошенко.

Як зробити армію сильною. Новий курс України Сьогодні велике свято - День Збройних Сил України! День усіх мужніх та рідних нам людей, які боронять Україну від ворога! Бракує слів, щоб висловити всю повагу та вдячність на адресу Українського Воїна! Ви навчили нас бути гордими і сильними, ви дали Україні надію, сподівання та гідність! Від усього серця дякую вам за це. Наше вітання на це свято – це чіткий план дій з посилення нашої армії. Сильна армія – це невід’ємна частина Нової стратегії миру та безпеки. Так само як, українські бійці захищають свою Батьківщину, держава має захищати кожного свого воїна. І тоді ми точно переможемо! Опубліковано Юлією Тимошенко Середа, 5 грудня 2018 р.

"Наше вітання на це свято – це чіткий план дій з посилення нашої армії. Сильна армія – це невід’ємна частина Нової стратегії миру та безпеки", – написала вона.

Для того, щоб українська армія стала сильнішою, переконана політик, першочергово потрібно збільшити реальний обсяг фінансування наших Збройних сил.

"Наразі реальна частка фінансування становить лише 2% ВВП. Для воюючої країни це недопустимо. Реальний обсяг фінансування для України має становити не менше 3% ВВП", – сказала вона.

Окрім того, Тимошенко зазначила, що у випадку приходу її команди до влади буде запроваджено новий військовий контракт, який сформує принципово інші відносини між військовими та державою – повної поваги до всіх, хто служить у ЗСУ.

Контракт забезпечить гідну систему соціального захисту для військових та їх родин, запевнила голова партії. Так, зарплата рядового контрактної служби в 1,5 раза перевищуватиме середню заробітну плату в країні, усі військові зможуть отримати житло за спеціальною іпотечною програмою, за якою відсотки сплачуватиме держава.

Також до контракту будуть включені гарантії медобслуговування, отримання освіти, пенсійного страхування, а також додаткові пільги для учасників бойових дій та членів їх родин, повідомила Тимошенко.

"Так само, як українські бійці захищають свою Батьківщину, держава має захищати кожного свого воїна. І тоді ми точно переможемо!" – наголосила вона.

За словами лідера "Батьківщини", результатом комплексної програми відновлення армії стане повна відповідність всім стандартам НАТО з подальшою інтеграцією у цей світовий безпековий та миротворчий колективний блок.

"Наша безпека – в НАТО, наше мирне і заможне майбутнє – в ЄС", – підсумувала Тимошенко.