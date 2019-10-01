Тимошенко считает "формулу Штайнмайера" угрозой нацбезопасности

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко обратилась к Зеленскому

Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины. Об этом лидер партии Юлия Тимошенко заявила на своей странице в Facebook.

Тимошенко считает, что подписание формулы в Минске является прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету нашей страны.

"Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие", – отметила Тимошенко.