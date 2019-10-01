Тимошенко вважає "формулу Штайнмаєра" загрозою нацбезпеці

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко звернулась до Зеленського

Партія "Батьківщина" вважає "формулу Штайнмаєра" неприпустимою для України. Про це лідер партії Юлія Тимошенко заявила у дописі на своїй сторінці у Facebook.

Тимошенко вважає, що підписання формули в Мінську є прямою загрозою національній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету нашої країни.

"Ми звертаємося до президента з проханням терміново зібрати лідерів парламентських фракцій і детально пояснити, що підписано в Мінську та на які дії надана згода", – зазначила Тимошенко.