Тимошенко розкритикувала законопроект щодо цифровізації виконавчого провадження

"Цей законопроект про те, що фізичні та юридичні особи без суду і слідства будуть включатися в реєстр боржників за будь-яку найменшу заборгованість, яку сформують податкова, ТЦК або органи поліції, або прикордонна служба. І коли люди або підприємство потраплять у цей реєстр боржників, цей закон передбачає, що автоматично жодним своїм майном, в тому числі транспортом, землею, ніхто розпоряджатися більше не зможе", - пояснила Тимошенко.

Вона назвала нісенітницею виправдання урядовців, що цей законопроект є вимогою ЄС, адже в жодній країні у світі не можна без суду позбавити людину або підприємця права розпоряджатися своїм майном.

"Як тільки людина або підприємство потрапляє в цей реєстр боржників, цим законом змінюється порядок здійснення нотаріальних послуг. І як тільки в реєстр боржників потрапили, жоден нотаріус не буде мати право оформити продаж, заставу, будь-що з майном, нерухомістю, рухомим майном, землею. Тобто кожна людина може втратити можливість розпоряджатися своїм майном, своїми автомобілями, своєю землею", - додала лідерка фракції.

Вона також звернула увагу присутніх на те, що багато військових, маючи ФОПи, зараз воюють на передовій. І їм автоматично на ці ФОПи нараховуються податки, а отже, цих військових також буде включено в реєстр боржників, що зумовить позбавлення їх абсолютно всіх майнових прав.

"Ну не можна так поступати з країною, не можна. Не дайте можливості знищити фактично кожну родину в Україні, бо війна багатьох зробила боржниками. Не дайте знищити їх життя, майно і майбутнє", - закликала нардепів Тимошенко.