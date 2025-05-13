Тимошенко раскритиковала законопроект о цифровизации исполнительного производства

"Этот законопроект о том, что физические и юридические лица без суда и следствия будут включаться в реестр должников за любую малейшую задолженность, которую сформируют налоговая, ТЦК или органы полиции, или пограничная служба. И когда люди или предприятие попадут в этот реестр должников, этот закон предусматривает, что автоматически никаким своим имуществом, в том числе транспортом, землей, никто распоряжаться больше не сможет", - пояснила Тимошенко.

Она назвала чушью оправдания чиновников, что этот законопроект является требованием ЕС, ведь ни в одной стране в мире нельзя без суда лишить человека или предпринимателя права распоряжаться своим имуществом.

"Как только человек или предприятие попадает в этот реестр должников, этим законом меняется порядок осуществления нотариальных услуг. И как только в реестр должников попали, ни один нотариус не будет иметь право оформить продажу, залог, что-либо с имуществом, недвижимостью, движимым имуществом, землей. То есть каждый человек может потерять возможность распоряжаться своим имуществом, своими автомобилями, своей землей", - добавила лидер фракции.

Она также обратила внимание присутствующих на то, что многие военные, имея ФЛП, сейчас воюют на передовой. И им автоматически на эти ФОПы начисляются налоги, а значит, эти военные также будут включены в реестр должников, что приведет к лишению их абсолютно всех имущественных прав.

"Ну нельзя так поступать со страной, нельзя. Не дайте возможности уничтожить фактически каждую семью в Украине, потому что война многих сделала должниками. Не дайте уничтожить их жизнь, имущество и будущее", - призвала нардепов Тимошенко.