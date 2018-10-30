Тимошенко: Россия заплатит сполна за причиненный украинцам вред

Фото: Юлия Тимошенко на презентации Новой стратегии мира и безопасности (ba.org.ua)

По словам Тимошенко, общая сумма претензий, рассчитанная в соответствии с практикой ЕСПЧ, превысит 100 млрд евро

Страна-агрессор возместит все убытки, нанесенные Украине и ее гражданам в результате военных действий и оккупации. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время презентации Новой стратегии мира и безопасности, сообщает пресс-служба партии.

"Россия заплатит сполна за агрессию, за смерть наших воинов и мирных граждан, за их поломанные судьбы и искалеченное здоровье, за нарушение прав человека, за украденное частное и государственное имущество", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, украинская дипломатия должна активно отстаивать нарушенные РФ права государства и ее граждан в международных судебных институциях, прежде всего, в Международном суде ООН, Международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека.

Тимошенко также сообщила, что ее команда установила и задокументировала несколько тысяч фактов причинения вреда конкретным гражданам, что даст возможность воинам, которые получили ранения, семьям погибших и вынужденным переселенцам основания получить компенсации от страны-агрессора.

"Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанная в соответствии с практикой ЕСПЧ, превысит 100 миллиардов евро. Это масштаб того, что могут получить наши граждане за изуродованную жизнь", - отметила она.

Тимошенко также отметила, что за все годы войны действующая власть так и не удосужилась разработать дорожную карту юридических действий для получения владельцами тысяч малых и средних предприятий компенсации за причиненный им вред. Она заверила, что новая власть проведет тщательную инвентаризацию нанесенного Россией ущерба и заставит Кремль заплатить за агрессию против Украины.

"Общая сумма претензий, предъявленных Кувейтом Ираку за два дня военных действий и семь месяцев оккупации - 462 млрд долларов. Значительная часть из этой суммы на сегодня уже погашена. И мы заставим Россию компенсировать нам понесенные болезненные потери", - заверила Тимошенко.