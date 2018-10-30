Тимошенко: Росія заплатить сповна за заподіяну українцям шкоду

Фото: Юлія Тимошенко на презентації Нової стратегії миру та безпеки (ba.org.ua)

За словами Тимошенко, загальна сума претензій, розрахована, згідно із практикою ЄСПЛ, перевищить 100 млрд євро

Країна-агресор відшкодує всі збитки, завдані Україні та її громадянам внаслідок військових дій та окупації. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час презентації Нової стратегії миру та безпеки, повідомляє прес-служба партії.

"Росія заплатить сповна за агресію, за смерть наших воїнів і мирних громадян, за їхні понівечені долі і скалічене здоров’я, за порушення прав людини, за вкрадене приватне і державне майно", - сказала Тимошенко.

На її думку, українська дипломатія мусить активно відстоювати порушені РФ права держави та її громадян у міжнародних судових інституціях, насамперед, у Міжнародному суді ООН, Міжнародному кримінальному суді, Європейському суді з прав людини.

Тимошенко також повідомила, що її команда встановила та задокументувала декілька тисяч фактів заподіяння шкоди конкретним громадянам, що дасть можливість воїнам, які отримали поранення, родинам загиблих та вимушеним переселенцям підстави отримати компенсації від країни-агресора.

"Якщо всі постраждалі українські громадяни подадуть позови проти держави-агресора, то загальна сума претензій, розрахована, згідно із практикою ЄСПЛ, перевищить 100 мільярдів євро. Це масштаб того, що можуть отримати наші громадяни за понівечене життя", - зазначила вона.

Тимошенко також зазначила, що за всі роки війни чинна влада так і не спромоглася розробити дорожню карту юридичних дій для отримання власниками тисяч малих і середніх підприємств компенсації за завдану їм шкоду. Вона запевнила, що нова влада проведе ретельну інвентаризацію завданої Росією шкоди і змусить Кремль заплатити за агресію проти України.

"Загальна сума претензій, пред’явлених Кувейтом Іраку за два дні військових дій та сім місяців окупації - 462 млрд доларів. Значна частина із цієї суми на сьогодні вже погашена. І ми примусимо Росію компенсувати нам понесені болісні втрати", - запевнила Тимошенко.