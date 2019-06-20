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Тимошенко: решение проблем переселенцев, восстановление Донбасса - это путь к миру

Новости » Политика    20.06.2019 - 17:30
Тимошенко: решение проблем переселенцев, восстановление Донбасса - это путь к миру
Встреча Тимошенко с представителями институтов гражданского общества (фото: ba.org.ua)

Тимошенко рассказала, с чего должно начаться восстановление территориальной ценности

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и представители институтов гражданского общества, которые защищают права и свободы внутренне перемещенных лиц (ВПО) и других граждан Украины, которые пострадали вследствие аннексии Крыма и оккупации части территории Донецкой и Луганской областей, подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

В документе предусматривается разработка государственной стратегии в отношении этих категорий граждан и привлечение общественных экспертов и поэтапная реализация комплексной государственной политики по установлению мира на Донбассе. Планируется также создание Международного фонда восстановления и развития Донбасса и увеличение объема финансирования потребностей ВПО в бюджете Украины на 2020 год.

"Дорога к миру и восстановлению территориальной ценности и нормальной жизни в Украине должна начаться с того, чтобы иначе оценить проблемы, с которыми жили переселенцы, и главное – их решить. Мы знаем эти проблемы и наша команда в новом парламенте будет по-новому строить политику в отношении ВПО", – заявила Тимошенко.

По ее словам, со сменой власти в Украины открывается новое окно возможностей, в том числе и по урегулированию проблем вынужденных переселенцев.

"Недопустимо агрессивное отношение к людям, невнимание, отстраненность от проблем. Новая власть должна совсем по-другому на это посмотреть", – считает лидер "Батькивщины".

Тимошенко подчеркнула, что цель встречи – договориться о том, как в новом парламенте ускорить рассмотрение законопроектов, направленных на защиту прав и интересов переселенцев.

"Мы попытаемся как команда это сделать", – добавила Тимошенко.

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