Тимошенко рассказала, в чем заключается национальная идея

По ее мнению, национальная идея - это достойная жизнь украинцев в родной стране

Сегодня национальная идея Украины заключается в создании таких условий, при которых украинцам было бы хорошо работать в своем родном государстве, при которых людям хотелось бы жить здесь, а не убегать в других более развитых стран. Об этом Юлия Тимошенко заявила на своей личной странице в Facebook.

Она заметила, что, по свежей статистике, украинские заробитчане в течение года перечислили в страну 5 миллиардов евро.

"И это как раз та сила, которая и держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить вопреки "реформам" и реально заботятся о своих семьях и своей стране", – написала лидер "Батькивщины".

"Правительство и власть пусть бы ехали за границу "на заработки"... Как раз на днях видела новость, что в Польше прошел фестиваль мыльных пузырей. Это как раз украинская правительственная специфика. Думаю, наша власть привезла бы оттуда "золотые медали", – добавила Тимошенко.

Руководитель фракции также напомнила, что гривня в конце июля – начале августа пробила психологическую отметку – 27 гривен за доллар США.

"В правительстве и Нацбанке такие колебания бодро объяснили. "Это – нормально", – говорят. "Это потому что компании перечисляли дивиденды за границу, а нерезиденты вышли из ОВГЗ"... Ага, ясно... Раньше так же уверенно объясняли задержку с выплатами пенсий по всей стране. Какие-то там "разрывы" в платежах возникли. Это также – в "пределах нормы", – отметила Тимошенко.

По ее словам, наша власть вообще может объяснить что угодно чем угодно.

"Плохие дороги – особенностями ландшафта и локальными оползнями грунтов, задержку с выплатами пенсий – "разрывами", коррупцию – несовершенством законодательства, инфляцию – летней жарой или дождями... Единственное, чего она прояснит никак не в состоянии, – почему самой власти живется все лучше и лучше, а людям – все хуже и хуже. Почему по телевизору – все хорошо, а в холодильниках – не очень... Почему есть "144 реформы", но никакого результата", – подытожила она.