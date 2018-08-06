Тимошенко розповіла, в чому полягає національна ідея

На її думку, національна ідея - це гідне життя українців у рідній країні

Сьогодні національна ідея України полягає у створенні таких умови, за яких українцям було б добре працювати у своїй рідній державі, за яких людям хотілося б жити тут, а не втікати до інших більш розвинених країн. Про це Юлія Тимошенко заявила на своїй особистій сторінці у Facebook.

Вона зауважила, що, за свіжою статистикою, українські заробітчани впродовж року перерахували в країну 5 мільярдів євро.

"І це якраз та сила, що й тримає національну економіку на плаву. Це прості люди, які намагаються вижити, всупереч "реформам" і реально дбають про свої родини та свою країну", – написала лідер "Батьківщини".

"Уряд і влада хай би їхали за кордон "на заробітки"… Якраз днями бачила новину, що у Польщі пройшов фестиваль мильних бульбашок. Це якраз українська урядова специфіка. Гадаю, наша влада привезли б звідти "золоті медалі", – додала Тимошенко.

Керівник фракції також нагадала, що гривня наприкінці липня – на початку серпня пробила психологічну позначку – 27 гривень за один долар США.

"В уряді та Нацбанку такі коливання бадьоро пояснили. "То – нормально", – кажуть. "Це тому що компанії перераховували дивіденди за кордон, а нерезиденти вийшли з ОВДП"… Ага, ясно… Раніше так само впевнено пояснювали затримку з виплатами пенсій по всій країні. Якісь там "розриви" в платежах виникли. Це також – у "межах норми", – зазначила Тимошенко.

За її словами, наша влада взагалі може пояснити що завгодно чим завгодно.

"Погані дороги – особливостями ландшафту та локальними зсувами ґрунтів, затримку з виплатами пенсій – "розривами", корупцію – недосконалістю законодавства, інфляцію – літньою спекою чи дощами… Єдине, чого вона прояснить ніяк не в змозі, – чому самій владі живеться дедалі краще й краще, а людям – дедалі гірше й гірше. Чому по телевізору – все добре, а у холодильниках – не дуже… Чому є "144 реформи", але – жодного результату", – підсумувала вона.