Тимошенко рассказала, что станет лучшим ответом на санкции Кремля

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Построение демократического проевропейского государства станет лучшим ответом, убеждена Тимошенко

Построение демократического проевропейского государства станет лучшим ответом российскому агрессору и его санкциям. Так лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отреагировала на своей странице в Facebook на включение ее в санкционный список РФ – введение специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Лидер "Батькивщины" призналась, что санкции Кремля ее мало волнуют: "Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет и быть не может".

"Улыбаюсь и представляю, как сейчас на Банковой оперативно складываются новые темники о том, что "Кремль сделал это специально". Потому что у них на мифологеме про меня как про "кремлевскую руку" построена вся черная PR-кампания", – написала лидер "Батькивщины".

Тимошенко также отметила, что в санкционном списке, на удивление, нет "Рошен" или "Ленинской кузницы" .

"Успех Украины, построение сильного демократического, европейского государства – это будет самая адекватная наша "санкция" российскому захватчику. Это именно та санкция, от которой Кремлю будет точно не хорошо!" - сказала политик.