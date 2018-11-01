Тимошенко розповіла, що стане найкращою відповіддю на санкції Кремля

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Побудова демократичної проєвропейської держави стане найкращою відповіддю, переконана Тимошенко

Побудова демократичної проєвропейської держави стане найкращою відповіддю російському агресору і його санкціям. Так лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко відреагувала на своїй сторінці у Facebook на включення її до санкційного списку РФ – введення спеціальних економічних заходів щодо 322 українських громадян і 68 компаній.

Лідер "Батьківщини" зізналася, що санкції Кремля її мало хвилюють: "Бізнесу у мене ні тут, ні там немає і бути не може".

"Посміхаюся і уявляю, як зараз на Банковій оперативно складаються нові темники про те, що "Кремль зробив це спеціально". Бо в них на міфологемі про мене як про "кремлівську руку" побудована вся чорна PR-кампанія", – написала лідер "Батьківщини".

Тимошенко також зауважила, що в санкційному списку, на диво, немає "Рошену" чи "Ленінської кузні" .

"Успіх України, побудова сильної демократичної, європейської держави – це буде найадекватніша наша "санкція" російському загарбнику. Це саме та санкція, від якої Кремлю буде точно не добре!" - сказала політик.