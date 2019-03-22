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Тимошенко рассказала, как планирует вернуть доверие людей к власти

Новости » Выборы 2019    22.03.2019 - 09:32
Тимошенко рассказала, как планирует вернуть доверие людей к власти
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Доверие к власти нужно возвращать своей работой, уверена политик

Доверие народа к власти возвращать надо не фальшивыми патриотическими лозунгами на билбордах, а своей работой, реализацией четкого плана действий по выводу страны из кризиса. Об этом заявила лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко в прямом эфире на телеканале 1 + 1.
 
Она привела данные аналитико-консультационной компании Gallup, согласно которым, пока доверие к власти в Украине составляет лишь 9%. Поэтому выборы президента станут шансом изменить государство: "У меня нет никаких сомнений, что именно с этими выборами закончится эпоха разрухи и начнется эпоха возрождения Украины".
 
Политик отметила, что ее новый курс предусматривает все необходимые шаги, которые предстоит делать сразу после выборов: "Мы, украинцы, имея такие ресурсы, интеллект, можем показать реальное возрождение".
 
Кандидат считает, на этих выборах конкурируют не содержания, идеи или стратегии, а лозунги, которые несовместимы с ответственностью за страну, которая в войне, в экономической разрухе, социальном упадке.
 
Именно поэтому, убеждена лидер "Батькивщины", каждый кандидат должен взять письменное обязательство перед людьми. Тимошенко напомнила, что сейчас она - единственный кандидат, который подписал такой документ и отдал людям.
 
"В нем четко сказано, какой будет молодежная политика, как вдвое снизить цены на газ, что мы делаем с налоговой системой, админресурсом, как поднимаем экономику. Между президентскими и парламентскими выборами - всего полгода. Если эта программа не будет выполнена, это будет политическая ответственность", - отметила кандидат.
 
Она считает, что, возможно, будет первым президентом Украины, который может понести ответственность за полгода после выборов.
 
"Но я опытный политик и я беру те обязательства, которые способна выполнить. Мы будем иметь сильную, успешную страну, которой будем гордиться", - убеждена Тимошенко.
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