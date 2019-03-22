Тимошенко розповіла, як планує повернути довіру людей до влади

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Довіру до влади потрібно повертати своєю роботою, впевнена політик

Довіру народу до влади повертати треба не фальшивими патріотичними гаслами на білбордах, а своєю роботою, реалізацією чіткого плану дій щодо виведення країни з кризи. Про це заявила лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко в прямому ефірі на телеканалі 1+1.

Вона навела дані аналітико-консультаційної компанії Gallup, згідно з якими, наразі довіра до влади в Україні становить лише 9%. Тож вибори президента стануть шансом змінити державу: "У мене немає жодного сумніву, що саме з цими виборами закінчиться епоха руїни і розпочнеться епоха відродження України".

Політик зазначила, що її Новий курс передбачає всі необхідні кроки, які треба буде робити одразу після виборів: "Ми, українці, маючи такі ресурси, інтелект, можемо показати реальне відродження".

Кандидат вважає, на цих виборах конкурують не змісти, ідеї чи стратегії, а гасла, що є несумісними із взяттям відповідальності за країну, яка у війні, в економічній руїні, соціальному занепаді.

Саме тому, переконана лідер "Батьківщини", кожен кандидат має взяти письмове зобов’язання перед людьми. Тимошенко нагадала, що наразі вона - єдиний кандидат, який підписав такий документ і віддав людям.

"У ньому чітко сказано, яка буде молодіжна політика, як вдвічі знизити ціни на газ, що ми робимо з податковою системою, адмінресурсом, як піднімаємо економіку. Між президентськими і парламентськими виборами – лише півроку. Якщо ця програма не буде виконана, це буде політична відповідальність", – наголосила кандидат.

Вона передбачає, що, можливо, буде першим президентом України, який може понести відповідальність через півроку після виборів.

"Але я досвідчений політик і я беру ті зобов’язання, які здатна виконати. Ми матимемо сильну, успішну країну, якою пишатимемось", – переконана Тимошенко.