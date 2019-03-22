ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко розповіла, як планує повернути довіру людей до влади

Новини » Вибори 2019    22.03.2019 - 09:32
Тимошенко розповіла, як планує повернути довіру людей до влади
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Довіру до влади потрібно повертати своєю роботою, впевнена політик

Довіру народу до влади повертати треба не фальшивими патріотичними гаслами на білбордах, а своєю роботою, реалізацією чіткого плану дій щодо виведення країни з кризи. Про це заявила лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко в прямому ефірі на телеканалі 1+1.

Вона навела дані аналітико-консультаційної компанії Gallup, згідно з якими, наразі довіра до влади в Україні становить лише 9%. Тож вибори президента стануть шансом змінити державу: "У мене немає жодного сумніву, що саме з цими виборами закінчиться епоха руїни і розпочнеться епоха відродження України".

Політик зазначила, що її Новий курс передбачає всі необхідні кроки, які треба буде робити одразу після виборів: "Ми, українці, маючи такі ресурси, інтелект, можемо показати реальне відродження".

Кандидат вважає, на цих виборах конкурують не змісти, ідеї чи стратегії, а гасла, що є несумісними із взяттям відповідальності за країну, яка у війні, в економічній руїні, соціальному занепаді.

Саме тому, переконана лідер "Батьківщини", кожен кандидат має взяти письмове зобов’язання перед людьми. Тимошенко нагадала, що наразі вона - єдиний кандидат, який підписав такий документ і віддав людям.

"У ньому чітко сказано, яка буде молодіжна політика, як вдвічі знизити ціни на газ, що ми робимо з податковою системою, адмінресурсом, як піднімаємо економіку. Між президентськими і парламентськими виборами – лише півроку. Якщо ця програма не буде виконана, це буде політична відповідальність", – наголосила кандидат.

Вона передбачає, що, можливо, буде першим президентом України, який може понести відповідальність через півроку після виборів.

"Але я досвідчений політик і я беру ті зобов’язання, які здатна виконати. Ми матимемо сильну, успішну країну, якою пишатимемось", – переконана Тимошенко.

Тимошенко: новий президент має посадити світових лідерів за стіл переговорів заради миру в Україні
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Тимошенко
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся